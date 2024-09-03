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        Vinçle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        MARDİN'de vinçle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Şahap Akdoğan (74), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:50
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        Vinçle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        MARDİN'de vinçle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Şahap Akdoğan (74), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde, Midyat ilçesi merkezindeki Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'nda meydana geldi. Şahap Akdoğan yönetimindeki 07 BC 93 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen vinçle çarpıştı. Kazada sürücü Akdoğan, ağır yaralandı.

        İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akdoğan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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