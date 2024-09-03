5'inci kattan düşen 2 çocuk annesi, kurtarılamadı
MARDİN'de 5'inci kattaki balkondan düşen 2 çocuk annesi Nurcan Burak (27), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
MARDİN'de 5'inci kattaki balkondan düşen 2 çocuk annesi Nurcan Burak (27), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yeni Kent Mahallesi Dara City Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Nurcan Burak, 5'inci kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Burak, bu sabah hayatını kaybetti. Burak cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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