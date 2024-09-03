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        5'inci kattan düşen 2 çocuk annesi, kurtarılamadı

        MARDİN'de 5'inci kattaki balkondan düşen 2 çocuk annesi Nurcan Burak (27), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:10
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        5'inci kattan düşen 2 çocuk annesi, kurtarılamadı
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        MARDİN'de 5'inci kattaki balkondan düşen 2 çocuk annesi Nurcan Burak (27), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yeni Kent Mahallesi Dara City Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Nurcan Burak, 5'inci kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Burak, bu sabah hayatını kaybetti. Burak cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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