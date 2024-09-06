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        Mardin'de motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı Diyadin Yeşilmen (31) ile sürücü Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 00:26 Güncelleme: 06.09.2024 - 00:30
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        Mardin'de motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı Diyadin Yeşilmen (31) ile sürücü Ş.K. (20) yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Zeynel Abidin Bulvarı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Diyaddin Yeşilmen'e, Ş.K. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Yeşilmen ile sürücü Ş.K., yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Yeşilmen’in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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