Mardin'de ürettiği kehribar tespihleri, Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor

MARDİN’de babasından kalma mesleğini sürdüren tespih ustası İbrahim Çamurdaş (35), değerli taşlardan yapılan kehribar tespihleri Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Tespihlerinin 30 bin dolara kadar alıcı bulduğunu belirten Çamurdaş, “Aslında ben elektrik ustasıydım. 12 yıl önce motosiklet kazası geçirdim. Sonra amcamın oğlunun yanına yardım amaçlı gittim ve tespih sanatı beni cezbetti. O günden beri kendimi geliştirerek baba mesleğimi yapıyorum” dedi.

Mardin’de elektrik ustasıyken 2012 yılında motosiklet kazası geçiren İbrahim Çamurdaş, baba mesleği olan tespih üretimine başladı. Zamanla işinde ustalaşan Çamurdaş, açtığı atölyede değerli taşlardan ürettiği kehribar tespihleri Kuveyt ve Dubai başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Tespihlerin 30 bin dolara kadar alıcı bulduğunu belirten Çamurdaş, “Orta Doğu ülkelerine özellikle sıkma ve damla kehribar tespihleri satıyoruz. Bin dolardan 30 bin dolara kadar alıcısı oluyor. Her türden tespihlerimiz de mevcuttur. Tespih malzemelerimiz genellikle sıkma kehribar ve katalin malzemelerden yapılmaktadır. Oradaki emirlerin ellerindeki tespihlerin çoğu Mardin’den gönderdiğimiz tespihlerdir. Mardin’in reklamını da bu şekilde yapıyoruz” diye konuştu.

‘BİRÇOK İŞLEMDEN GEÇİYOR’ Tespihin birçok işlemden geçtiğini söyleyen İbrahim Çamurdaş, “Belirli ölçülerde kesiyoruz, sonra ufak taneler haline getiriyoruz, ondan sonra delim ve kesim işi yapıldıktan sonra kuru torna, dediğimiz yerde ince işler yaparak, parlatmasını yapıyoruz. Usta olarak imamesini yapıyorum, daha sonra ipten geçirdikten sonra parlatılıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. Ağaç çeşitleri, doğal taşlar, hayvanların dişleri ve boynuzları. Doğal taşlardan özellikle kehribarı kullanıyoruz. Damla kehribar soyu tükenmiş bir çam ağacının reçinesinden elde ediliyor. Kehribar çeşitleri zar kehribar, sıkma kehribar bunların içinde de bazı malzemeler farklı renklerde mor tonlarda üretiliyor. Kaplumbağa kabuğu, Fildişi boynuz, deve kemiğinden yapılan tespihler var. Özel sipariş üzerinden tespihler yapıyoruz istediğiniz boyda malzemeyi siz getirebilirsiniz ya da bizden istersiniz istediğiniz boyda istediğiniz modelde yapabiliriz. Aslında ben elektrik ustasıydım. 12 yıl önce motosiklet kazası geçirdim. Sonra amcamın oğlunun yanına yardım amaçlı gittim ve tespih sanatı beni cezbetti. O günden beri kendimi geliştirerek baba mesleğimi yapıyorum. Vatandaşlar en çok yeni malzeme dediğimiz sıkma ve zar kehribarı tercih ediyorlar bunlarda genellikle hediyeliklerde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.