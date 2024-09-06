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        Akraba iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 10 yaralı

        MARDİN'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki ailenin silahlı, taşlı ve sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:55
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        Akraba iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 10 yaralı
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        MARDİN'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki ailenin silahlı, taşlı ve sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart’ta yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.

        İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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