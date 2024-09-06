Akraba iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 1 ölü, 9 yaralı (2) HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİMardin'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 10 kişiden Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.09.2024 - 16:26 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:26 facebook

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