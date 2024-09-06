Akraba iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 1 ölü, 9 yaralı (3) 12ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIMardin'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı silahlı, taşlı ve sopalı kavgayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:53 facebook

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