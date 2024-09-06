Akraba iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 1 ölü, 9 yaralı (3)
12ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIMardin'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı silahlı, taşlı ve sopalı kavgayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
12ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mardin'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı silahlı, taşlı ve sopalı kavgayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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