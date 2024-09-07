Mardin'de silahlı, sopalı kavgada gözaltı sayısı 15 oldu

MARDİN'demuhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada gözaltı sayısı 15'e çıktı. Fethullah Çakmak'ın öldüğü kavgada yaralanan 9 kişinin tedavisi de sürüyor.

Olay, Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan 2 akraba aile arasında, dün saat 14.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Fethullah Çakmak, U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili bazı şüpheliler de gözaltına alındı.