Bakan Işıkhan: Temel hedefimiz, enflasyonun kontrol altına alınması (2)
SAVURVE ÖMERLİ İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin kent merkezindeki temaslarının ardından Savur ilçesine geçti.
SAVURVE ÖMERLİ İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin kent merkezindeki temaslarının ardından Savur ilçesine geçti. Bakan Işıkhan, ilçeye bağlı kırsal Üçkavak Mahallesi’nde 2020 yılında 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından aralarında husumet başlayan Genç ve Sidar ailelerin barış yemeğine katıldı. Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan programa Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti Savur İlçe Başkanlığı ve Savur Belediyesi’ni ziyaret etti.
Savur ilçesindeki temaslarının ardından Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, Ömerli ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığı ile Ömerli Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Işıkhan, temaslarının ardından kentten ayrıldı.
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