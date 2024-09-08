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        Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına uçtu: 21 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tütün toplama işçilerini taşıyan minibüs, inşaat halindeki sulama kanalına uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:50
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        Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına uçtu: 21 yaralı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tütün toplama işçilerini taşıyan minibüs, inşaat halindeki sulama kanalına uçtu. Kazada, 21 kişi yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tuzluca köyü yakınlarında meydana geldi. Tütün toplama işçilerini taşıyan 47 NB 691 plakalı minibüs, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 13'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak takla atıp, inşaat halinde olan ve içinde su bulunmayan GAP sulama kanalına uçtu. Kazada minibüsteki Yüksel D., Asya E., Hatice D., Abdulselam D., Turan E., Şevval M., Abdulaziz E., Cihan D., Mahide D., Halime E., Enise D., Semanur D., Dicle E., Canan M., Nefise D., Zeynep E., Nevda H., Selva F., Leyla E., Mahmut E. ve Kenan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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