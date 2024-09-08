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        40 yıllık manifaturacı, baba mesleğini devredecek kimseyi bulamıyor

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başlayan manifaturacı Hüseyin Özgün (48), bir zamanlar popüler olan mesleğini devredecek aileden kimseyi bulamadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 08.09.2024 - 13:55
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        40 yıllık manifaturacı, baba mesleğini devredecek kimseyi bulamıyor
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başlayan manifaturacı Hüseyin Özgün (48), bir zamanlar popüler olan mesleğini devredecek aileden kimseyi bulamadığını söyledi. Özgün, “Babamdan mesleği devraldım ancak çocuklarım bu mesleği devam ettirmek istemiyor. Bu nedenle ileride kapatmak zorunda kalacağım” dedi.

        Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başlayan manifaturacı Hüseyin Özgün, bir zamanlar popüler olan mesleğinin hazır giyim karşısında popülerliğini kaybettiğini ve devredecek aileden kimseyi bulamadığını söyledi. Kapalı Çarşı’da zorluklara rağmen 40 yıldır baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Özgün, “Mesleğimiz hazır giyime direniyor çünkü insanlar artık eskisi gibi parça alıp kendilerine elbise dikmiyorlar. Daha çok hazır giyimi tercih ediyorlar. Düğünden düğüne iş yapıyoruz. Düğünlerde yöresel kıyafet giymek isteyenler, bize gelip parça alıyorlar, terzi de kendilerine dikiyor. Tabii terziler de bir elbiseyi 500-600 TL’ye dikiyorlar, fiyat pahalı olunca hazır giyime yöneliyorlar. Bu da bizi olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

        ‘İLERİDE KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIM’

        Ailesinden kimsenin mesleği devam ettirmek istemediğini söyleyen Özgün, “Bir elbiseye 3 metre gidiyor, kumaşın metre fiyatı 250 TL’den başlıyor, 3 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bunun üzerine terzi ücreti de eklenince vatandaş pahalı buluyor. Piyasa da eskisi gibi değildir, sattığımız kumaşı yerine koyamıyoruz. Daha pahalı alıyoruz, bu sefer fiyatı müşteriye yansıttığımızda şikayetlerle karşılaşıyoruz. 8 yaşındayken babamın yanında çırak olarak başladım. Babamdan mesleği devraldım ancak çocuklarım bu mesleği devam ettirmek istemiyor. Bu nedenle ileride kapatmak zorunda kalacağım” dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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