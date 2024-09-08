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        Mardin 1969 Spor - Niğde Belediyesi Spor: 2-1

        MARDİN 1969 Spor, ligin ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Niğde Belediyesi Spor'u, İslam Çerioğlu ve Umut Dilek'in golleriyle 2-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 19:38 Güncelleme: 08.09.2024 - 19:40
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        Mardin 1969 Spor - Niğde Belediyesi Spor: 2-1
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        MARDİN 1969 Spor, ligin ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Niğde Belediyesi Spor'u, İslam Çerioğlu ve Umut Dilek'in golleriyle 2-1 yendi.

        TFF 3. Lig 4'üncü Grup’taki ilk hafta karşılaşmalarında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadı'nda Niğde Belediyesi Spor'u konuk etti. Müsabakaya baskılı başlayan kırmızı-lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla ilk yarıda istediği tempoyu yakalayamadı. Mardin 1969 Spor'un ilk yarıda 2 topu direkten döndü. Takımlar müsabakanın ilk yarısında 0-0 eşitlikle soyunma odalarına gitti.

        Mardin 1969 Spor, aradığı golü 48'inci dakikada kullanılan kornerde İslam Çerioğlu'nun yaptığı kafa vuruşuyla buldu. 1-0 öne geçen kırmızı-lacivertliler üst üste rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladı. Mardin 1969 Spor, 86'ncı dakikada golcüsü Umut Dilek ile skoru 2-0'u yaptı. 87'nci dakikada konuk ekip Niğde Belediyesi Spor, duran toptan ulaşan karambolde Halil Çiçek ile 2-1'i buldu. Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen kırmızı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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