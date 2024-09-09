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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 10 kişi tutuklandı

        MARDİN'de muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı, taşlı, sopalı kavgada gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:12 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:15
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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 10 kişi tutuklandı
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        MARDİN'de muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı, taşlı, sopalı kavgada gözaltına alınan 24 kişiden 10’u tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        Olay, 6 Eylül’de Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart’ta yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

        Yaralılardan göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çakmak’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        24 ŞÜPHELİDEN 10’U TUTUKLANDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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