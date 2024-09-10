Nöbetçi öğretmen, 'kapı açma' tartışmasında biri boksör iki kardeş tarafından darbedildi; o anlar kamerada

MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde bir anaokulunun bahçesinde nöbetçi öğretmen Yusuf E., 'kapı açma' nedeniyle tartıştığı biri amatör boksör 2 kardeş tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, 2 kardeş de gözaltına alındı.

Olay, dün Mazıdağı ilçesinde Hediye Alay Aktaş Anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kapılı okula kapalı olan ana kapıdan girmek isteyen biri boksör 2 kardeş, okulda nöbetçi olan Yusuf E.’den kapalı olan ana kapıyı açmasını istedi. Öğretmen Yusuf E., ‘Anahtar yanımda yok, diğer kapıdan girin’ diye cevap verince, tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu ve kemerli kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri öğretmen Yusuf E.’ye yumruklarla saldırırken, diğeri ise pantolonundaki kemeri çıkartarak darbetmeye başladı. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, darbedilen öğretmen ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Darp raporu alan Yusuf E.’nin şikayeti üzerine saldırgan kardeşler gözaltına alındı. 2 kardeşin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.