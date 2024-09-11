Mardin'de fenalaşan 15 yaşındaki Feyzullah, hayatını kaybetti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerine yakın boş bir arsada arkadaşlarıyla vakit geçiren 8'inci sınıf öğrencisi Feyzullah Tuna, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna, kurtarılamadı. Feyzullah Tuna'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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