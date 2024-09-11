Mardin 1969 Spor, Fikret Sevilgen ve Yekta Sönmez'le anlaştı

TFF3. Lig’de mücadele eden Mardin 1969 Spor, Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan Fikret Sevilgen ile Pendikspor'dan kiraladığı Yekta Sönmez'i renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden kırmızı-lacivertli takım, teknik direktör Ulaş Ulusan'ın raporu doğrultusunda kadroya takviyelere devam ediyor. Mardin 1969 Spor, Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan Fikret Sevilgen ve Pendikspor'dan kiraladığı Yekta Sönmez'i renklerine bağladı. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde sportif direktör Rıdvan Sönmez de hazır bulundu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kepez Spor’dan 1 seneliğine gelen Fikret Sevilgen, kendisini kırmızı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Fikret Sevilgen’e başarılı bir sezon diliyoruz. Yine Pendik Spor’dan kiralık olarak 1 seneliğine gelen Yekta Sönmez’i de renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Yekta Sönmez’e başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.