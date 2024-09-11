Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor, Fikret Sevilgen ve Yekta Sönmez'le anlaştı

        TFF3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor, Fikret Sevilgen ve Yekta Sönmez'le anlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3. Lig’de mücadele eden Mardin 1969 Spor, Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan Fikret Sevilgen ile Pendikspor'dan kiraladığı Yekta Sönmez'i renklerine bağladı.

        TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden kırmızı-lacivertli takım, teknik direktör Ulaş Ulusan'ın raporu doğrultusunda kadroya takviyelere devam ediyor. Mardin 1969 Spor, Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan Fikret Sevilgen ve Pendikspor'dan kiraladığı Yekta Sönmez'i renklerine bağladı. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde sportif direktör Rıdvan Sönmez de hazır bulundu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kepez Spor’dan 1 seneliğine gelen Fikret Sevilgen, kendisini kırmızı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Fikret Sevilgen’e başarılı bir sezon diliyoruz. Yine Pendik Spor’dan kiralık olarak 1 seneliğine gelen Yekta Sönmez’i de renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Yekta Sönmez’e başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Darbedilen öğretmen şikayetinden vazgeçti, biri boksör 2 kardeş serbest bır...
        Darbedilen öğretmen şikayetinden vazgeçti, biri boksör 2 kardeş serbest bır...
        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Kurulu y...
        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Kurulu y...
        Mardin'de öğrencilere kırtasiye desteği
        Mardin'de öğrencilere kırtasiye desteği
        Mardin'de fenalaşan 15 yaşındaki Feyzullah, hayatını kaybetti
        Mardin'de fenalaşan 15 yaşındaki Feyzullah, hayatını kaybetti
        Mardin ve Elazığ'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Mardin ve Elazığ'da İlköğretim Haftası kutlandı
        "Dünyanın en uzun adamı" Sultan Dubai yolcusu
        "Dünyanın en uzun adamı" Sultan Dubai yolcusu