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        Darbedilen öğretmen şikayetinden vazgeçti, biri boksör 2 kardeş serbest bırakıldı

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde bir anaokulunun bahçesinde 'kapı açma' nedeniyle tartıştığı biri amatör boksör 2 kardeş tarafından darbedilen nöbetçi öğretmen Yusuf E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:30
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        Darbedilen öğretmen şikayetinden vazgeçti, biri boksör 2 kardeş serbest bırakıldı
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        MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde bir anaokulunun bahçesinde 'kapı açma' nedeniyle tartıştığı biri amatör boksör 2 kardeş tarafından darbedilen nöbetçi öğretmen Yusuf E., şikayetinden vazgeçti. Gözaltına alınan 2 kardeş, serbest bırakıldı.

        Olay, 9 Eylül’de Mazıdağı ilçesindeki Hediye Alay Aktaş Anaokulu’nda meydana geldi. Okula gelen biri boksör 2 kardeş, nöbetçi öğretmen Yusuf E.’den kapalı olan ana kapıyı açmasını istedi. Öğretmen Yusuf E., ‘Anahtar yanımda yok, diğer kapıdan girin’ diye cevap verince, tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu ve kemerli kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri öğretmen Yusuf E.’ye yumruklarla saldırırken, diğeri pantolonundaki kemeri çıkartarak kemerle vurmaya başladı. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darbedilen öğretmen çağırılan sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Darp raporu alan Yusuf E.’nin şikayeti üzerine saldırgan kardeşler gözaltına alındı.

        ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

        Olayın duyulmasının ardından tarafların ailelerinin araya girmesiyle öğretmen Yusuf E., şikayetini geri çekti. 2 kardeş, Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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