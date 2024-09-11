Darbedilen öğretmen şikayetinden vazgeçti, biri boksör 2 kardeş serbest bırakıldı

MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde bir anaokulunun bahçesinde 'kapı açma' nedeniyle tartıştığı biri amatör boksör 2 kardeş tarafından darbedilen nöbetçi öğretmen Yusuf E., şikayetinden vazgeçti. Gözaltına alınan 2 kardeş, serbest bırakıldı.

Olay, 9 Eylül’de Mazıdağı ilçesindeki Hediye Alay Aktaş Anaokulu’nda meydana geldi. Okula gelen biri boksör 2 kardeş, nöbetçi öğretmen Yusuf E.’den kapalı olan ana kapıyı açmasını istedi. Öğretmen Yusuf E., ‘Anahtar yanımda yok, diğer kapıdan girin’ diye cevap verince, tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu ve kemerli kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri öğretmen Yusuf E.’ye yumruklarla saldırırken, diğeri pantolonundaki kemeri çıkartarak kemerle vurmaya başladı. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darbedilen öğretmen çağırılan sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Darp raporu alan Yusuf E.’nin şikayeti üzerine saldırgan kardeşler gözaltına alındı.