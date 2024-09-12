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        Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesi davasında sanıklar birbirini suçladı

        MARDİN'de cipte Irak uyruklu 5 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu 2 sanık birbirini suçladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:55
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        Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesi davasında sanıklar birbirini suçladı
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        MARDİN'de cipte Irak uyruklu 5 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu 2 sanık birbirini suçladı. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Maktul ailelerin avukatı ise faillerin banka hesapları hareketlerinin bilirkişiye gönderilmesine rağmen 6 aydır raporun düzenlenmemesine tepki gösterdi.

        Olay, 19 Ocak 2023’te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından, olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat Yiğit ile İbrahim Doğan, sonraki süreçte adli kontrolle serbest bırakıldı.

        3 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında ‘Kasten adam öldürme’, ‘Nitelikli yağma’ ve ‘Ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18’er yıla kadar hapis cezası, İbrahim Doğan’a da ‘İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma’ suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

        SANIK AKSEVEN: SUÇU ABDULLAH İŞLEDİ, BENİM ÜZERİME ATTI

        Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 6’ncı duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmazken, tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ile Faris Akseven cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Duruşmada söz alan Kaplan, ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. Akseven ise Kaplan’ın suçlamalarını kabul etmediğini belirtti. Akseven savunmasında, “Şu an işlemediğim bir suçtan yargılanıyorum. Madem suçu ben işledim, o zaman Abdullah neden beni şikayet etmedi? Olaydan sonra Mardin’e, oradan da Midyat’a, Midyat üzerinden Nusaybin’e döndük. Benzin istasyonunda durduk, Abdullah gidip kendine sigara aldı. Neden olaydan sonra Jandarmaya veya polise ihbar vermedi? Demek ki kendisi suçu işledi ki, herhangi bir ihbarda bulunmadı. Suçu kendisi işledi, ama benim üzerime atıyor” dedi.

        Sanık avukatları ise dosyada delillerin toplanıldığına işaret ederek şu aşmada sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasını talep etti.

        AVUKAT ŞEYHMUS AKAT: BİLİRKİŞİ RAPORU 6 AYDIR MAHKEMEYE SUNULMUYOR

        Maktul ailelerin avukatı Şeyhmus Akat da duruşmada yaptığı savunmasında, “Faillerin banka hesapları hareketlerini talep etmiştik. Hesaplar bankalardan geldi ve bilirkişiye gönderildi. Ancak bilirkişi mahkemeye raporu 6 aydır sunmuyor. Normal şartlarda 3 saatlik bir inceme ile rapor hazırlanabilir. Acaba bilirkişi, bu dosyayı önemsemiyor mu? 5 kişi ölmüş, neden önemsemiyor? Bilirkişi, raporu bir an önce mahkeme heyetine sunmasını talep ediyoruz. Her şey sabittir, aile de artık endişe duyuyor. Yakın tarihe duruşma günü verilip cezalar verilsin ki; ailedeki endişenin yersiz olduğu anlaşılsın” diye konuştu.

        DURUŞMA 14 KASIM’A ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, Abdullah Kaplan ile Faris Akseven’in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 14 Kasım’a erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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