Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, 'darp' iddiasıyla tutuklandı

        MARDİN Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, eğlence mekanında tartıştıkları kişiyi otomobile bindirerek darbedip, yol kenarına bıraktıkları gerekçesiyle tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, 'darp' iddiasıyla tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, eğlence mekanında tartıştıkları kişiyi otomobile bindirerek darbedip, yol kenarına bıraktıkları gerekçesiyle tutuklandı.

        Olay, 12 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Artuklu ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre; Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, tartıştıkları S.Ö.'yü otomobile bindirip darbetti. Şüphelilerin, Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki yolun kenarına yaralı halde bıraktıkları S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Şüpheliler, ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Oyuncak bırakıyorlar... Narin'e geliyorlar!
        Oyuncak bırakıyorlar... Narin'e geliyorlar!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'ya, Muhtarlar Derneğinden ziyaret
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'ya, Muhtarlar Derneğinden ziyaret
        Mardin'de devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Mardin'de 'çekiç ve sopalı' cinayetin ardından birbirlerine taciz ateşi aça...
        Mardin'de 'çekiç ve sopalı' cinayetin ardından birbirlerine taciz ateşi aça...
        Mardin'de 8 eve gizlenen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Mardin'de 8 eve gizlenen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
        Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı