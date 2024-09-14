Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı; kaza kamerada
MARDİN'dekavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.
MARDİN'dekavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Yalımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.
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