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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı; kaza kamerada

        MARDİN'dekavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:50 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:55
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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı; kaza kamerada
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        MARDİN'dekavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Yalımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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