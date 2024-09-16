Barış kararı alan husumetli aileler arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan aileler, barış töreni öncesi kavga etti. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Dügürk Mahallesi’nde akraba aileler arasında geçen ay arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga nedeniyle aileler arasında husumet oluştu. Mahallenin ileri gelenleri, ailelerle görüşerek barışmaya ikna etti. Barış programı düzenlemek için çalışmalar sürerken, öğle saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Meydanı’nda karşılaşan aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, yanlarında getirdikleri bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.