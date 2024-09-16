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        Cinayet sonrası birbirine taciz ateşi açan ve evlerinde çok sayıda silah çıkan 10 şüpheli serbest

        MARDİN'de Resul Derin'in (40) çekiç ve sopayla öldürülmesinin ardından, tarafların yaşadıkları 2 kırsal mahalle arasında karşılıklı taciz ateşi açılması üzerine düzenlenen, çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:22 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:25
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        Cinayet sonrası birbirine taciz ateşi açan ve evlerinde çok sayıda silah çıkan 10 şüpheli serbest
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        MARDİN'de Resul Derin'in (40) çekiç ve sopayla öldürülmesinin ardından, tarafların yaşadıkları 2 kırsal mahalle arasında karşılıklı taciz ateşi açılması üzerine düzenlenen, çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, serbest bırakıldı.

        Olay, 22 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine giderken, arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin, çekiç ve sopayla defalarca vurduğu, çevredekilerin gelmesiyle kaçıp, uzaklaştığı görüldü. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde aynı gün polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden Selahattin Acet, savcılıktaki ifadesinde, daha önce yaşanan kavga nedeniyle bir anlık sinirle olayın geliştiğini belirterek, "Olaydan bir ay önce Derik'te Tarlacık Mahallesi'nde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış. Daha sonra büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A., ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralandı. Annemin vücudundaki yara izlerinden üzüntü duyduğum için bir anlık sinir ile oldu" dedi.

        DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

        Diğer yandan şüphelilerin neden olarak gösterdiği ve olaydan bir ay önce yaşanan kavganın da görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açıp tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü, bir kişinin de 'Askerler çıksın, aradan' dediği duyuldu.

        Olayın ardından Derik ilçesi kırsal Pirinçli ve Subaşı mahallelerinde yaşayan tarafların yakınları arasında son bir ayda çeşitli tarihlerde olaylar çıktı. Olaylarda bazı haneler taşlandı, ahırlar yakıldı, gece saatlerinde de tarafların birbirine ateş açtı. Bu anlar da cep telefonu kamerasına kaydedildi. Taciz atışlarının ardından jandarma ekipleri, mahallelerde belirlenen şüphelilerin adreslerine 10 Eylül’de operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 adreste yapılan aramalarda 1 Bixi, 1 Aug piyade tüfeği, 8 Kalaşnikof, 2 G1 piyade tüfeği, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Mavzer keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çeşitli çaplarda 5 bin 463 tabanca ve tüfek fişeği, 1 balistik yelek, 1 keskin nişancı dürbünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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