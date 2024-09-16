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        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Engin Kaymaz (43) öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:23 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:25
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        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Engin Kaymaz (43) öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kızıltepe ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Özmen Sitesi mevkisinde iki grup arasında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Olayda Engin Kaymaz ile R.K. (59) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Engin Kaymaz, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaymaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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