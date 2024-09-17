Sokakta çıplak dolaşan kişiyi dövüp, polise teslim ettiler

Olay, öğleden sonra Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta çıplak halde dolaşan kişiyi görenler, ‘Böyle gezmeye utanmıyor musun?’ diyerek tepki gösterdi, ardından da tekme, tokat dövüp çağırdıkları polis ekiplerine teslim etti. Olay, yoldan geçen şehir içi yolcu minibüsünde yolculuk edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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