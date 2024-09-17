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        Sokakta çıplak dolaşan kişiyi dövüp, polise teslim ettiler

        MARDİN'de sokakta çıplak halde dolaşan kişi, çevredekiler tarafından dövülüp polise teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:06 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:10
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        Sokakta çıplak dolaşan kişiyi dövüp, polise teslim ettiler
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        MARDİN’de sokakta çıplak halde dolaşan kişi, çevredekiler tarafından dövülüp polise teslim edildi. Olay, cep telefonuyla kayda alındı.

        Olay, öğleden sonra Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta çıplak halde dolaşan kişiyi görenler, ‘Böyle gezmeye utanmıyor musun?’ diyerek tepki gösterdi, ardından da tekme, tokat dövüp çağırdıkları polis ekiplerine teslim etti. Olay, yoldan geçen şehir içi yolcu minibüsünde yolculuk edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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