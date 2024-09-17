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        Silahlı kavgada ölmüştü, ilçe mezarlığında toprağa verildi

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Engin Kaymaz (43), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:30
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        Silahlı kavgada ölmüştü, ilçe mezarlığında toprağa verildi
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Engin Kaymaz (43), son yolculuğuna uğurlandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışıyor.

        İlçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Özmen Sitesi mevkisinde iki grup arasında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Olayda Engin Kaymaz ile R.K. (59) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralanan Engin Kaymaz, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaymaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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