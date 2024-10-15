Mardin'de iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat- Dargeçit karayolu kırsal Gülveren Mahallesi yakınında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan N.A. (43), B.G. (18), B.M. (34) ve H.Ç. (45) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.