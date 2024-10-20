Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de tek katlı evin damından düşen Aysel, öldü

        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, tek katlı müstakil evin damından düşen 15 yaşındaki Aysel Koçak, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:32 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de tek katlı evin damından düşen Aysel, öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, tek katlı müstakil evin damından düşen 15 yaşındaki Aysel Koçak, yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen Aysel Koçak, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Yıldızlar sahnede!
        Yıldızlar sahnede!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi

        Benzer Haberler

        Mardin'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Mardin'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Kamyona tutunan bisikletli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
        Kamyona tutunan bisikletli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan Muhtarlar Günü mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan Muhtarlar Günü mesajı
        Mardin'de bir ayda 618 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Mardin'de bir ayda 618 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla ceza aldı
        Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla ceza aldı