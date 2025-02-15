Çocuklar yağmur suyu dolan alanı temizleyip top oynadılar

Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nın bir kısmı suyla doldu. Yağmurun dinmesinin ardından top oynamak isteyen çocuklar, çevredeki esnaftan aldıkları çekpaslarla suyla dolan alanı temizledi. Temizliğin ardından çocuklar top oynarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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