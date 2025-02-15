Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Çocuklar yağmur suyu dolan alanı temizleyip top oynadılar

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çocukların yağmur suyuyla dolan alanı temizleyerek top oynadıkları anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklar yağmur suyu dolan alanı temizleyip top oynadılar
        ABONE OL

        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde, çocukların yağmur suyuyla dolan alanı temizleyerek top oynadıkları anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nın bir kısmı suyla doldu. Yağmurun dinmesinin ardından top oynamak isteyen çocuklar, çevredeki esnaftan aldıkları çekpaslarla suyla dolan alanı temizledi. Temizliğin ardından çocuklar top oynarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?

        Benzer Haberler

        Mardin'de kar manzarası dronla görüntülendi
        Mardin'de kar manzarası dronla görüntülendi
        Mardin'de kar güzelliği dron kamerasında
        Mardin'de kar güzelliği dron kamerasında
        Mardin'de ev yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de ev yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
        Bingöl'de otobüs kazasında ölen üniversiteli 4 gencin cenazesi defnedildi
        Bingöl'de otobüs kazasında ölen üniversiteli 4 gencin cenazesi defnedildi
        Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (6)
        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (6)