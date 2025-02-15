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        Türkiye U18 Havalı Silahlar Kadın Milli Takımı, Avrupa 3'üncüsü oldu

        MARDİNLİ Milli Sporcu Elif Berfin Altun'un da aralarında bulunduğu Türkiye U18 Kadın Milli Takımı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:00
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        Türkiye U18 Havalı Silahlar Kadın Milli Takımı, Avrupa 3'üncüsü oldu
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        MARDİNLİ Milli Sporcu Elif Berfin Altun’un da aralarında bulunduğu Türkiye U18 Kadın Milli Takımı, Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Havalı Silahlar Şampiyonası’nda Avrupa 3'üncüsü oldu.

        Estonya’nın başkenti Tallinn’de 09-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar U16-U18 Avrupa Şampiyonası’nda, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Nedret Altun, Milli Takım Antrenörü olarak görev aldı. Şampiyonada, Mardinli Milli Sporcu Elif Berfin Altun’un da yer aldığı U18 Kadın Milli Takımı, Avrupa 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcuların ve antrenörlerin özverili çalışmalarıyla daha büyük başarılara imza atılacağı belirtildi.

        ‘HEDEFİM, BAYRAĞIMIZI ULUSLARARASI ARENADA DALGALANDIRMAK’

        Milli Sporcu Elif Berfin Altun, daha büyük başarılara imza atarak Türk Bayrağı’nı uluslararası arenada dalgalandırmayı hedeflediğini belirterek, “Bu başarı, uzun süredir yaptığımız yoğun çalışmaların bir meyvesi. Antrenörlerimizin ve ailemin desteği sayesinde bu noktaya geldim. Ülkemi ve Mardin’i en iyi şekilde temsil etmek benim için büyük bir gurur. Bundan sonraki hedefim, daha büyük başarılara imza atarak bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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