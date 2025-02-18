Midyat'ta çömlekçilik ilkokul öğrencilerinin elinde yeniden hayat buluyor

MARDİN'in Midyat ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarif Beceri Programı' kapsamında Fahrettin Önen İlkokulu 2'nci sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Okul idaresi, öğretmenler ve velilerin iş birliği ile düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 öğrenci, ilk kez geleneksel sanatlardan çömlekçilik ile tanıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Maarif Beceri Programı' kapsamında Midyat ilçesindeki Fahrettin Önen İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Okul idaresi, öğretmen ve velilerin iş birliği ile düzenlenen etkinlikle yaklaşık 100 öğrenci, ilk kez geleneksel sanatlardan çömlekçilik ile tanıştı. Çömlek sanatçıları Nurettin Çakmak ve eşi Agrin Çakmak tarafından öğrencilere kil şekillendirme, modelleme ve çömlek oluşturma eğitim verildi. Eğitimin ardından öğrenciler, tezgah başına geçip çömlek yapma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilerin yaptıkları çömlekler sergilendi.

'100'E YAKIN ÖĞRENCİMİZ ETKİNLİĞE KATILDI'

Etkinliği düzenleyen öğretmenlerden Esra Romioğlu, öğrencilerin çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün öğrencilerimizle beraber çömlek yapımını gördük. Bizzat oturduk torna başında öğrencilerimize yaptırdık. 100'e yakın öğrencimiz etkinliğe katıldı. Öğrencilerin özgün bir eser yaratması, kendilerine ait bir anı oluşturması adına unutulmaya yüz tutmuş bu çömlekçilik sanatını icra etmeye çalıştık. Çok mutlu oldu hepsi. Torna başına oturur oturmaz, toprağa dokunur dokunmaz çok mutlu oldu, yüzlerinde gülücükleri görünce biz de mutlu olduk" dedi.

‘BU TÜR ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ BÜYÜK’

Öğrencilerin ilk deneyimlerinin heyecan verici olduğunu belirten Nurettin Çakmak, "Çömlekçilik sanatı ya da tornada çömlek yapma olayı çocuklar için çok önemlidir. Ellerinin fiziksel gelişimi, ince motor becerinin gelişmesi, estetik kaygılarının biraz daha oturması ve yaratıcılık gücünün de daha da artması için bu tür etkinliklerin önemi büyüktür. Gittiğimiz okullarda ilk defa torna makinasıyla, çömlekçilik sanatı ile tanışıyorlar. Bu onlar için çok önemli bir deneyim ve ilk deneyim olmuş oluyor, ilk heyecanı yaşamış oluyorlar" diye konuştu.

'PARMAĞIMLA ŞEKİLLER VERDİM'

Öğrencilerden Zeynep Baran ise "Çamura dokundum çok heyecanlıydım. Dokundum ve çok güzeldi, yumuşacıktı. Sürahi yapmaya karar verdim. Sürahi yaptığımda çok güzel oldu ve parmağımla şekiller verdim. Şekiller verdiğimde de çok güzel bir vazo ortaya çıktı" dedi.