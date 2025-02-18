Mardinli öğrencilerin gastronomi başarısı; 9 madalya ile kupa kazandılar

TÜRKİYEAşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen 9'uncu Uluslararası Alanya Gastronomi Yarışması'na katılan Mardin Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 8 altın, 1 bronz madalya ve kupa kazandı.

Mardin Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen 9'uncu Uluslararası Alanya Gastronomi Yarışması’na katıldı. Öğrencilerden Mehmet Adıgüzel 'Tavuk yemekleri' kategorisinde bronz, Sena Yılmaz 'Uzak doğu-Asya' kategorisinde altın, Azize Çelik 'Makarna' kategorisinde altın, Muhammet Mustafa Elik 'Tatlı' kategorisinden altın, Adle Abdan, Melek Uytun ve Sidra İbrahim 'En iyi lise' kategorisinde altın, Hediye Karan da 'Kuzu yemekleri' kategorisinden altın ve kupa kazandı. Ayrıca 'En iyi lise' olarak da okula altın madalya verildi.

ÖĞRENCİLERE 'UYGULAMA OTELİ' SÖZÜ

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, derece alan öğrencileri makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik edip, ödüllendirdi. Öğrencilere uygulama oteli sözü veren Eyyüpkoca, "Alanya 9’uncu Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda ilimizi başarılı şekilde temsil eden öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi şekilde yetişmeleri için il müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu başarı, çalışmalarının bir meyvesidir. Bizleri ve ilimizi gururlandırdılar. Başarılarını tebrik ediyorum, inşallah daha iyi başarılara imza atacaklar. Ulusal ve uluslararası arenada ilimizi tanıtırken, bizler de onlarla gururlanmaya devam edeceğiz" dedi.

'BAŞARILARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Mardin Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Algur da öğrencilerini tebrik ederek, "Kuzu yemeklerinde kupa aldık. Kupa, bölgesel olarak iyi olan birincilere verildi. Bizler de bölgesel olarak en iyisi seçildik. Her öğrencimiz kendi kategorinin birincisi oldu ve bölge olarak da 3 farklı alanın en iyisi olduk ve kupayı aldık. İnşallah bu başarılarımız artarak devam edecektir" diye konuştu. Madalya ve kupa alan öğrenciler de çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.