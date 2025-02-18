33 dağcının Ağrı Dağı'na tırmanışı son buldu

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ve 33 dağcının katıldığı Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 5'inci günde tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen, 10'u kadın 33 dağcının katıldığı ve Doğubayazıt ilçesi Çevirme köyünde 2 bin 200 metreden başlayan Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 5'inci günde tamamlandı. 5137 rakım ve sıfırın altında 30 derecede sıcaklığa sahip zirvede fotoğraf çektiren dağcılar, daha sonra tırmanışa başladıkları Çevirme köyüne geri döndü. Tırmanışa katılan Mardinli dağcı Mehmet Fatih Aktürk, "Buraya gelmek için çok meşakkatli ve zorlu yollardan geçtik. 2 gün kampta kaldık. Maalesef hava çok kötüydü, tipi, kar ve fırtına vardı. Çok meşakkatli yollardan sonra zirveye ulaşmış durumdayız. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.