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        Su kovasına düşen 3 yaşındaki Mustafa yaşamını yitirdi

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hayvanların su içtiği kovaya düşen Mustafa Dal (3), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:40
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        Su kovasına düşen 3 yaşındaki Mustafa yaşamını yitirdi
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hayvanların su içtiği kovaya düşen Mustafa Dal (3), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Arıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Dal, dengesini kaybederek hayvanların su içtiği kovaya düştü. Ailesinin fark ettiği Mustafa için ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mustafa, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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