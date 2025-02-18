Bakan Yerlikaya: Terörle mücadeleyi özellikle belediyeler sekteye uğratamaz

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok. Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi o hainlerin inlerini başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz. Buna izin veremeyiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de bir otelin konferans salonunda düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali Tuncay Akkoyun, milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından Bakan Yerlikaya, çalışmalarda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Terör, asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, düzensiz göç ve organize suçlarla mücadele gibi birçok başlığı ele aldık. Mardin'imizin huzuru ve güvenliği için canla başla görev yapan başta valimiz olmak üzere mülki idare amirlerimize, kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'HİÇ KİMSE TERÖRLE TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEZ'

Terörle mücadelenin sekteye uğramayacağını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesine en kararlı ve en güçlü dönemini yaşamaktadır. Hiç kimse terörle Türkiye'ye diz çöktüremez. Kimse bu aziz millete hain emellerle bedel ödetemez. Ne Mardin'imizde ne Türkiye’nin hiçbir bölgesinde ne de sınırlarımızın ötesinde, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine, devletimizin bütünlüğüne saldıran hiçbir terör örgütünün barınmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok. Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi o hainlerin inlerini başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz. Buna izin veremeyiz. Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor, bizim iç güvenlik anlayışımız nettir. Duruşumuz bellidir, her türlü suçla ve suçlularla mücadele etmek öncelikli görevimizdir" diye konuştu.