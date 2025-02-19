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        Hafif ticari aracın çarptığı at, ön camdan içeri girdi; sürücü ağır yaralı

        MARDİN'inMidyat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı at, ön camdan içeri girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:48
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        Hafif ticari aracın çarptığı at, ön camdan içeri girdi; sürücü ağır yaralı
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı at, ön camdan içeri girdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, at öldü.

        Kaza, gece saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Gülveren Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ALF 020 hafif ticari araç, Midyat-Dargeçit kara yolunda yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at, aracın ön camından içeri girdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, at öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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