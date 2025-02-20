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        Dedesinin öldüğü kazada yaralanan 15 yaşındaki Davut da kurtarılamadı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde cip ile traktörün çarpışması sonucu yaşamını yitiren Ali Aykat'ın (61) aynı kazada yaralanan torunu Davut Aykat (15) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:42
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        Dedesinin öldüğü kazada yaralanan 15 yaşındaki Davut da kurtarılamadı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde cip ile traktörün çarpışması sonucu yaşamını yitiren Ali Aykat’ın (61) aynı kazada yaralanan torunu Davut Aykat (15) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Kaza, 12 Şubat akşam saatlerinde Midyat ilçesi, Midyat- Dargeçit kara yolunun 10'uncu kilometresindeki kırsal Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şükrü U. (45) yönetimindeki 34 EOK 052 plakalı cip, Ali Aykat yönetimindeki traktörle çarpıştı. Kazada Şükrü U. ile traktör sürücüsü Ali Aykat ve yanındaki torunu Davut Aykat da yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali Aykat’ın duran kalbini, kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Aykat kurtarılamadı. Ali Aykat’ın torunu Davut Aykat ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Tedavileri süren 2 yaralıdan Davut Aykat da bugün yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılan Davut Aykat’ın, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Narlı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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