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        Saadet Partili Kaya: Gazze konusunda dik duracak hükümetin her zaman arkasındayız

        SAADETPartisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Gazze konusunda dik duracak hükümetin her zaman arkasındayız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:05
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        Saadet Partili Kaya: Gazze konusunda dik duracak hükümetin her zaman arkasındayız
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        SAADETPartisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Gazze konusunda dik duracak hükümetin her zaman arkasındayız. Ama Gazze ile ilgili taviz verebilme noktasına gelen bir hükümete karşı en sert protestoları, bir daha asla böyle bir şey düşünmemesi noktasında harekete geçirmekten de geri kalmayız" dedi.

        Biz dizi temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Artuklu Öğretmen Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fesih Bozan ile İl Başkanı Hacı İlhan ve bazı partililer de katıldı.

        'MISIR'A, ÜRDÜN'E BİR BASKININ OLACAĞINI GÖRÜYORUZ'

        Toplantıda konuşan Bülent Kaya, Gazze'nin Filistin toprakları olduğunu belirterek, "Gazze, diğer bütün işgal altındaki topraklar gibi Filistinlilere aittir. ABD Başkanı Donald Trump, iş başına gelmesinden sonra Filistin'de Gazze'nin insansızlaştırılarak, İsrail adına vekaleten orayı yönetecek bir güce devredilmesi planını net bir şekilde dile getiriyor. Mısır'a, Ürdün'e bir baskının olacağını görüyoruz. 7 Ekim'den sonra ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geldiği zaman Hakan Fidan ile olan görüşmelerinde, Gazze'deki bir kısım insanların Türkiye tarafından kabul edilmesine dönük bir teklif getirmişti. Hakan Fidan da 'Evet, bize böyle teklif geldi ama bunu reddettik' demişti. Gazze konusunda dik duracak hükümetin her zaman arkasındayız. Ama Gazze ile ilgili taviz verebilme noktasına gelen bir hükümete karşı en sert protestoları, bir daha asla böyle bir şey düşünmemesi noktasında harekete geçirmekten de geri kalmayız. İnanıyoruz ki; Mısır'ın, Ürdün'ün ve Türkiye'nin yönetimleri, asla ABD Başkanı Donald Trump'ın bu düşüncelerine bırakın taviz vermeyi, bir masanın etrafında konuyu konuşmayı dahi kabul etmeyeceklerini umuyoruz" dedi.

        'KİMSENİN RAHATSIZ OLMAMASI LAZIM'

        Türkiye'deki siyasi tartışmalara da değinen Bülent Kaya, "Kendini İslamcı olarak tanımlayanlar da müzakere edeceklerdir, kendini seküler tanımlayanlar da müzakere edecektir, kendini ulusalcı veya Kemalist olarak tanımlayanlar da müzakere edecektir. Kimileri kaygılarını, kimileri endişelerini, kimileri de taleplerini bu masalarda dile getireceklerdir. Dolayısıyla konuşan siyasetten kimsenin rahatsız olmaması lazım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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