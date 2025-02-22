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        Kümesteki lambayı tamir etmek isterken akıma kapılarak öldü

        MARDİN'inNusaybin ilçesinde kümesteki lambayı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan Uğur Turan (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:22 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:25
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        Kümesteki lambayı tamir etmek isterken akıma kapılarak öldü
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        MARDİN'inNusaybin ilçesinde kümesteki lambayı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan Uğur Turan (36), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi İnce Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. Uğur Turan, bahçesindeki kümesin lambasını tamir ettiği sırada, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Turan'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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