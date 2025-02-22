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        Mardin'de, 3 katlı binanın çatı katında yangın

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:52 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:55
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        Mardin'de, 3 katlı binanın çatı katında yangın
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi 423’üncü sokakta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında odunluk olarak kullanılan bölümde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinleri, hortumlarla yangına müdahale etmeye çalışırken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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