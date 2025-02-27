Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazanın karar duruşmasında TIR şoförlerine ceza

MARDİN’in Derik ilçesinde 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit, 20 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın 8’inci duruşmasına karar çıktı. Mahkeme heyeti, TIR şoförlerinden Umut Gündüz’e 10 yıl, Yunus Şataflı’ya ise 15 yıl 13 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. 3 firma yetkilisine ise beraat kararı verildi.

Kaza, 20 Ağustos 2022’de Derik ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

TIR ŞOFÖRLERİ SEGBİS ÜZERİNDEN DURUŞMAYA KATILDI

Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan TIR şoförlerinden Umut Gündüz 20 Haziran 2023’teki 3’üncü, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023’teki 4’üncü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 8’inci duruşmasına tutuksuz sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS üzerinden katıldı. Firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada söz alan mağdur aileler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mağdur avukatları da savcılığın hazırladığı mütalaaya kısmen katıldıklarını, ancak sadece şoförlerin değil firma yetkilerinin de kusurlu olduğunu ve firma yetkililerin cezalandırılmasını talep etti. Avukatlar, ayrıca Karayolları personelinin de yolda yeterince bakım ve onarım yapmayarak kusurlu olduğu ve cezalandırmasını istedi.

SANIK AVUKATLARI: TÜM KUSURLARIN MÜVEKKİLİMİZE YÜKLENMESİ DOĞRU DEĞİL Sanık avukatları da tüm kusurun müvekkillerinin yüklenmesinin doğru olmadığını, diğer sorumlu kişilerin de dosyaya dahil edilmesini talep etti. Müvekkilinin kullandığı aracın frenlerinin arızalı olduğunu ve kazanın kaçınılmaz olgunu belirten sanık avukatı, mütalaada geçen ‘Bilinçli taksirli’ maddesinin oluşmadığını, frenlerin arızalı olmasının müvekkilinin suçu olmadığını, gerekli kontrollerin, araç bakım ve onarımını firmaya ait olduğu belirtti. Müvekkilinin frenlerinin arızalı olduğunu yokuştan aşağı inince anladığını ve müvekkilinin normal hızdayken frenlerin tutmaması sonucu aracın hızlandığını ifade eden sanık avukatı, müvekkilinin beraatine, mahkemenin aksi kararında ise bilinçsiz taksirle suçundan cezalandırılmamasını talep etti. Daha sonra söz alan sanıklar Umut Gündüz ile Yunus Şataflı ise mütalaaya katılmadıklarını, tüm suçun üzerlerine yüklendiğini ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Yunus Şataflı, “Olası kast yönünde bir eylemim olsaydı önündeki araca çarpardım. Ama aracı durdurmak için elimden geleni yaptım ve bunu yaparken araç devrildi. Araçta ben de vardım ve ben de ölebilirdim” dedi. Gündüz ile Şataflı, son sözlerinde ‘Bir diyeceğim yoktur’ dedi. TIR ŞOFÖRLERİNİN SÜRÜCÜ BELGELERİ GERİ ALINDI, HAPİS CEZASI VERİLDİ Mahkeme heyeti, son sözlerin alınmasının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Umut Gündüz’ün ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan TCK’nın 85/2 maddesi uyarında 10 yıl hapisle cezalandırılmasına, Yunus Şataflı’nın da aynı suçtan 15 yıl 13 ay 10 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G.’nin ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Ayrıca, kusur durumu ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak, TCK'nın 53/6 maddesi gereğince sanık Yunus Şataflı'nin sürücü belgesinin 2 yıl 6 ay, sanık Umut Gündüz’ün belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına, hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına hükmetti.