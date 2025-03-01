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        Nusaybin'de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 23:11 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:15
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        Nusaybin'de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzeri, hastane kavşağında meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 27 AKN 31 plakalı TIR ile 47 H 0403 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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