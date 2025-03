Mardin'de Fair Play ödüllü 'Bulut öğretmen', milli sporcu yetiştiriyor

MARDİN’de, öğrencilerinin ‘Bulut öğretmen’ diye seslendiği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından ‘Sportif Davranış’ dalında Fair-Play Ödülü’ne layık görülen beden eğitimi öğretmeni Mahmut Bulut (33), hazırladığı projeyle atletizmde milli sporcular yetiştiriyor.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapan beden eğitimi öğretmeni Mahmut Bulut, çocukların boş zamanlarını sosyal medyada geçirmelerinin önüne geçmek amacıyla, ulaştığı çocukları velilerin izniyle Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’na götürerek ücretsiz spor yapmalarına imkan tanıdı. Sporu seven yetenekli çocuklara umut olan ve 5 yıldır atletizmde çekirdekten milli sporcu yetiştiren Bulut, çalışmalarından dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından Aralık 2024’te ‘Sportif Davranış’ dalında Fair-Play Ödülü’ne layık görüldü.

‘ÇOCUKLARI TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDAN KURTARACAK TEK ŞEY SPORDUR’

Çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutup, sporla buluşturmayı hedeflediğini anlatan Mahmut Bulut, "Yılın belirli dönemlerinde Milli Olimpiyat Komitesi tarafından şehirlerdeki belirli kişilere Fair-Play ödülü veriliyor. Ben de bu yıl Mardin'de mahalleleri gezerek sokaklardaki çocukları tespit ettim. Bir hedefim vardı. Bu vesileyle çıktığım yolda yüzlerce çocuğa ulaştım. Projem değer gördü. Fair-Play ödülüne layık gördüm. İnanıyorum ki; çocukları teknoloji bağımlılığından kurtaracak tek şey sporla buluşmalarıdır” dedi.

‘ŞAMPİYON SPORCULARIMIZ VAR’

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda kurduğu parkurlarda haftanın 4 günü antrenman yaptıklarını söyleyen Bulut, şunları söyledi:

“Mardin, kadim bir kenttir. Özellikle son yıllarda ulusal ve uluslararası birçok alanda çok sayıda başarılar elde eden memleket olarak tarih yazıyoruz. 2 yıl önce Bahar Buluş (11) adında Down sendromlu sporcum vardı ve Türkiye 2’ncisi oldu. Geçen yıl da görme engelli Dicle Alan (9) adındaki sporcum uzun atlamada altın ve 60 metre koşuda ise gümüş madalya kazanarak, Türkiye şampiyonu oldu. Şu an eğittiğimiz başka sporcularımız da var. Çalışmalarımız devam ediyor, yaş sınırı nedeniyle şu an milli takıma seçilemediler. İnşallah önümüzdeki yıllarda milli takıma seçilecekler ve ilimiz ile ülkemizi uluslararası arenada başarılı şekilde temsil edeceklerdir. Hedefimiz çekirdekten sporcu yetiştirmektir. Onları kazanmaktır, onları özellikle teknolojik bağımlılıktan uzak tutmaktır. Bunun da yolu spordan geçiyor. Herkese seslenmek istiyorum: Lütfen çocuklarımızı sporla buluşturalım, sağlıklı hayat sürdürelim”