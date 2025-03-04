Sopa ve çekiçli cinayetin yeni görüntüleri dava dosyasında

MARDİN’de, kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet’in Resul Derin’i (40) takip edip, çekiç ve sopayla döverek öldürdükleri olaya ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, yürüyen Derin'i araçla takip ettiği görüntüler, dava dosyasına girdi.

Olay, 21 Haziran 2024’te Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evden çıkıp işe giderken arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen 2 kişinin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Derin’e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüpheliler, Abdulvahap ve kuzeni Selahattin Acet’i, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

DURUŞMA 21 NİSAN’A ERTELENDİ

Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmaya sanıklar Abdulvahap ve Selahattin Acet, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunmasını yapan sanık Abdulvahap Acet, maktul Resul Derin ile bir husumetinin bulunmadığını, olay günü maktule vuran Selahattin Acet’in yanında olduğu için kendisinin de bir anlık tepkiyle vurduğunu, maktulün Selahattin’e küfrettiğini duymadığını söyledi. Selahattin Acet ise olaydan bir ay önce Resul Derin’in köylüleri ile akrabaları arasında büyük bir kavga çıktığını, yolda karşılaşınca kendisine küfrettiğini, bir anlık sinir ile olayın yaşandığını söyledi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına dikkat çekerek sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerin reddine, delil poşetinin içinde bulunan 1’i kırık vaziyette 2 parça halindeki ahşap sopanın sonraki celsede duruşma salonunda hazır edilmesine ve duruşmanın 21 Nisan’a ertelenmesine karar verdi.