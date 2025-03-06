Mardin'de, şarampole devrilen otomobilden fırlayan 2 kişi öldü

Kaza, saat 00.15'te Midyat-Batman karayolu, Üçyol mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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