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        Mardinli milli atıcı Berfin, Avrupa Şampiyonu oldu

        MARDİN'de 'Rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu ve 17 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (17), Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:00
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        Mardinli milli atıcı Berfin, Avrupa Şampiyonu oldu
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        MARDİN’de 'Rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu ve 17 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (17), Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Mardin'de 7 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta ilk katıldığı müsabakada Türkiye birincisi olan Elif Berfin Altun, girdiği müsabakalarda bugüne kadar 30'dan fazla şampiyonluk elde etti. Kentte 'Rekortmen kız' olarak anılan ve girdiği müsabakalarda 17 kez de Türkiye rekoru kıran Berfin, Hırvatistan'ın Osijek kentinde 1-7 Mart arasında düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'na katıldı. Solo kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde mücadele eden Elif Berfin, sıralama atışlarında şampiyona rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Finalde Macar Reka Toma'yı 15-12 mağlup eden Elif Berfin, Avrupa gençler şampiyonu oldu.

        ELİF BERFİN: BU BAŞARIYI ÜLKEME ARMAĞAN EDİYORUM

        Kendisine destek olanlara teşekkür eden Altun, “Bu başarıyı ülkeme armağan ediyorum. Çok çalıştım ve emeğimin karşılığını aldım. Bana destek olan aileme, antrenörlerime ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç, hedefim dünya şampiyonluğudur” dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise milli sporcu Altun’u başarısından dolayı tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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