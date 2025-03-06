Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor, Kahramanmaraş İstiklal Spor maçına hazırlanıyor

        MARDİN1969 Spor, konuk edeceği Kahramanmaraş İstiklal Spor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor, Kahramanmaraş İstiklal Spor maçına hazırlanıyor
        ABONE OL

        MARDİN1969 Spor, konuk edeceği Kahramanmaraş İstiklal Spor maçının hazırlıklarına başladı.

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 23’üncü hafta karşılaşmalarında Mardin 1969 Spor, 9 Mart Pazar günü Kahramanmaraş İstiklal Spor’u konuk edecek. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Mardin 1969 Spor, hazırlıklarını 8 Mart Cumartesi günü tamamlayarak kampa girecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!

        Benzer Haberler

        Mardinli milli atıcı Berfin, Avrupa Şampiyonu oldu
        Mardinli milli atıcı Berfin, Avrupa Şampiyonu oldu
        Şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 2 kişi toprağa verildi
        Şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 2 kişi toprağa verildi
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Mazıdağı'nda iftar programı düz...
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Mazıdağı'nda iftar programı düz...
        Mardin'de 3 milyon dönüm alana buğday ekildi
        Mardin'de 3 milyon dönüm alana buğday ekildi
        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
        Mardin'de, şarampole devrilen otomobilden fırlayan 2 kişi öldü
        Mardin'de, şarampole devrilen otomobilden fırlayan 2 kişi öldü