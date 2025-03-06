Mardin 1969 Spor, Kahramanmaraş İstiklal Spor maçına hazırlanıyor

MARDİN1969 Spor, konuk edeceği Kahramanmaraş İstiklal Spor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 23’üncü hafta karşılaşmalarında Mardin 1969 Spor, 9 Mart Pazar günü Kahramanmaraş İstiklal Spor’u konuk edecek. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Mardin 1969 Spor, hazırlıklarını 8 Mart Cumartesi günü tamamlayarak kampa girecek.