Mardin 1969 Spor, Kahramanmaraş İstiklal Spor maçına hazırlanıyor
MARDİN1969 Spor, konuk edeceği Kahramanmaraş İstiklal Spor maçının hazırlıklarına başladı.
MARDİN1969 Spor, konuk edeceği Kahramanmaraş İstiklal Spor maçının hazırlıklarına başladı.
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 23’üncü hafta karşılaşmalarında Mardin 1969 Spor, 9 Mart Pazar günü Kahramanmaraş İstiklal Spor’u konuk edecek. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Mardin 1969 Spor, hazırlıklarını 8 Mart Cumartesi günü tamamlayarak kampa girecek.
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