Minibüsü iterek çalmaya kalkıştılar; o anlar kamerada

Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüsü iterek çalmaya çalıştı. Hareket eden minibüs, park halindeki otomobile çarptı. Bunun üzerine şüpheliler, minibüsü bırakıp olay yerinden kaçtı.

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