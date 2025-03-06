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        Minibüsü iterek çalmaya kalkıştılar; o anlar kamerada

        MARDİN'in Derik ilçesinde 2 şüphelinin, park halindeki minibüsü iterek çalmaya kalkıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:15 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:20
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        Minibüsü iterek çalmaya kalkıştılar; o anlar kamerada
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        MARDİN'in Derik ilçesinde 2 şüphelinin, park halindeki minibüsü iterek çalmaya kalkıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 03.30 sıralarında Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüsü iterek çalmaya çalıştı. Hareket eden minibüs, park halindeki otomobile çarptı. Bunun üzerine şüpheliler, minibüsü bırakıp olay yerinden kaçtı.

        Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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