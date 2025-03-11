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        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü (2)

        HAYATINIKAYBETTİMardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin Barış (25), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:40
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        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin Barış (25), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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