Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü (2)

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin Barış (25), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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