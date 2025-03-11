İmamın motosikletini çalan şüpheli yakalandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde cami avlusundan imamın motosikletini çalan şüpheli ile satın alan kişi yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mart'ta, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Midyat Caddesi Kışla Camisi'nde meydana geldi. İmama ait motosiklet, caminin avlusundan çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin etrafı kolaçan ettiği ardından motosikleti avludan çıkardığı görüldü. Durumu fark eden imam, ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etti. Yakalanan şüpheli, motosikleti Midyat’ta birine sattığını söyledi. Bunun üzerine Midyat'ta motosikleti satan şüpheli de gözaltına alındı. Motosiklet imama teslim edildi.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.