İftardan sonra yürüyüşe çıktı; 30 metre yüksekten inşaat temeline düştü

Olay, dün akşam saatlerinde, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. İftardan sonra yürüyüşe çıkan İsmail B., çevresinde güvenlik önlemi alınmayan 30 metre derinliğindeki inşaat temeline düştü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından düştüğü yerden çıkarılan İsmail B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail. B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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