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        İftardan sonra yürüyüşe çıktı; 30 metre yüksekten inşaat temeline düştü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde iftardan sonra yürüyüşe çıkan İsmail B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:55
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        İftardan sonra yürüyüşe çıktı; 30 metre yüksekten inşaat temeline düştü
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde iftardan sonra yürüyüşe çıkan İsmail B. (42), 30 metre yüksekten inşaat için kazılan temele düşerek ağır yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. İftardan sonra yürüyüşe çıkan İsmail B., çevresinde güvenlik önlemi alınmayan 30 metre derinliğindeki inşaat temeline düştü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından düştüğü yerden çıkarılan İsmail B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail. B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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